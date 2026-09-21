Puerto Real mueve su Feria a mayo y lamenta la falta de comunicación con El Puerto

La Feria de Puerto Real cambiará de fechas el próximo año. La celebración, que tradicionalmente tiene lugar más avanzada la primavera, se adelantará a mayo de 2027 y tendrá lugar del 5 al 10 de mayo. La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real, Nazaret Ramírez, ha explicado en Onda Cero que la decisión responde, entre otros motivos, al calendario especialmente complicado del próximo año, después de los cambios introducidos también en las fechas de las ferias de Jerez y El Puerto de Santa María.

Un calendario festivo "apretado"

Ramírez señala que 2027 comenzará con un calendario especialmente intenso: tras la Navidad llegará la final del Carnaval de Cádiz el 5 de febrero, posteriormente el Carnaval de Puerto Real, la Semana Santa entre marzo y abril y, finalmente, las distintas ferias de la Bahía.

El cambio de fechas pretende evitar coincidencias y permitir que la Feria de Puerto Real pueda desarrollarse con garantías. La concejala reconoce que no era una decisión que el Ayuntamiento quisiera tomar inicialmente, pero considera que ha sido necesario adaptarse a los movimientos del calendario de otros municipios. Además, confía en que celebrar la feria en mayo pueda favorecer las actividades diurnas, ante las temperaturas cada vez más elevadas que se registran en junio.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de las declaraciones de Nazaré Ramírez es su molestia por la falta de comunicación con otros ayuntamientos de la Bahía a la hora de fijar las fechas de las fiestas. La concejala considera que las decisiones de una localidad pueden tener consecuencias directas sobre las localidades vecinas, especialmente cuando se trata de celebraciones que comparten público, feriantes, proveedores y recursos.

Ramírez asegura que mantiene comunicación habitual con municipios como San Fernando, Vejer o Chiclana, pero reconoce que ha echado en falta ese contacto con el área de Fiestas de El Puerto de Santa María. A su juicio, sería necesario recuperar la coordinación que tradicionalmente existía entre los ayuntamientos para establecer los calendarios festivos.

La Feria de Puerto Real cumple 184 ediciones

El cambio afecta a una celebración con una larga tradición en la localidad. La Feria de Puerto Real alcanzará en 2027 su edición número 184, según ha explicado la concejala. El pregón se celebrará el 24 de abril, antes del inicio de la feria, previsto entre el 5 y el 10 de mayo. Ramírez ha reivindicado la importancia de mantener una celebración con una historia tan arraigada en Puerto Real y ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento es que la feria pueda celebrarse con todas las garantías.

El Ayuntamiento ha consultado el cambio de fechas con la asociación de Empresarios Feriantes, los caseteros y el Foro Municipal de Fiestas. La decisión tiene también una importante dimensión económica. Los feriantes recorren durante la temporada las distintas localidades de la Bahía, mientras que en Puerto Real buena parte de las casetas están gestionadas por vecinos que trabajan durante todo el año en otras actividades y que se implican en la organización de la feria.

La concejala insiste en que el objetivo es proteger la actividad económica vinculada a la celebración y garantizar que feriantes, caseteros y proveedores puedan desarrollar su trabajo. Pese a la polémica por el cambio de fechas, Ramírez asegura que el Ayuntamiento no pretende entrar en una competición entre municipios. "Lo que nos importa es nuestra feria", ha señalado durante la entrevista en Onda Cero, defendiendo que si es necesario modificar las fechas para garantizar el buen desarrollo de la celebración, Puerto Real está dispuesto a hacerlo.

El Ayuntamiento espera ahora que el cambio permita celebrar una feria con mejores condiciones y reclama recuperar la comunicación entre los municipios de la Bahía para evitar que decisiones sobre calendarios festivos vuelvan a generar problemas entre localidades vecinas.