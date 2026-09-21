La lonja de El Puerto denuncia pérdidas de casi un millón de euros por problemas en la gestión de cobros

La situación de la lonja de El Puerto de Santa María continúa generando preocupación entre los profesionales del sector pesquero. Las asociaciones de compradores, vendedores de pescado y armadores aseguran que los problemas relacionados con el servicio de gestión de cobros y pagos están provocando pérdidas económicas, la marcha de embarcaciones a otros puertos y una reducción significativa del número de compradores.

Así lo ha explicado en Onda Cero Francisco Rodríguez Morato, presidente de la Asociación de Compradores, ASODECO, y portavoz de las tres asociaciones afectadas. Según ha señalado, los problemas comenzaron hace meses, tras la adjudicación del servicio encargado de gestionar los pagos y cobros de la lonja. Rodríguez sostiene que desde entonces se han producido incidencias relacionadas con los plazos de pago, la facturación y determinados recargos fiscales.

“Encontramos facturas mal hechas, facturas incorrectas y recargos de equivalencia puestos a personas que no les corresponden”, ha denunciado durante la entrevista.

Barcos que optan por vender en otros puertos

Uno de los principales efectos de esta situación, según las asociaciones, ha sido la marcha de barcos que anteriormente descargaban y vendían su pescado en El Puerto de Santa María. Rodríguez asegura que algunas embarcaciones han optado por trabajar con otras lonjas ante los problemas detectados en los pagos y en la elaboración de las facturas.

Esta pérdida de barcos tiene una consecuencia directa sobre el volumen de pescado que llega a la lonja y sobre la actividad de los compradores y mayoristas que trabajan diariamente en estas instalaciones. El portavoz de las asociaciones recuerda que detrás de la actividad de la lonja hay numerosas pequeñas y medianas empresas y calcula que alrededor de 400 familias dependen directa o indirectamente de este sector.

Casi un millón de euros de pérdidas, según las asociaciones

Las asociaciones trasladaron también la situación a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Pesca para analizar la evolución de las ventas. Según Rodríguez, los cálculos realizados a partir de los datos de actividad reflejaban ya hace meses pérdidas cercanas al millón de euros.

“Habíamos perdido casi un millón de euros”, ha asegurado, relacionando esta caída con la menor cantidad de pescado comercializado y con la marcha de barcos hacia otros puertos. A ello se suma, según sus datos, una reducción progresiva del número de compradores. En junio estimaban una caída cercana al 9%, mientras que actualmente consideran que esa pérdida podría acercarse al 30%. Las asociaciones advierten además de que algunas empresas están planteándose abandonar la actividad si la situación no mejora.

La preocupación por el funcionamiento de la lonja ha llegado también al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. El alcalde mantuvo el pasado 16 de septiembre una reunión con representantes de la asociación de vendedores de pescado, la asociación de compradores y la asociación de armadores para conocer sus reivindicaciones.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz que atienda las demandas planteadas por los profesionales que trabajan en la lonja y que se busque una solución a los problemas denunciados. Las asociaciones insisten en que su objetivo no es entrar en una confrontación con las administraciones, sino garantizar el correcto funcionamiento de un servicio que consideran esencial para la supervivencia de la actividad pesquera y comercial de la lonja.