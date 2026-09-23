María Galiana inaugura la temporada del Gran Teatro Falla con la obra de teatro ‘Yo solo quiero irme a Francia’

Este miércoles 23 de septiembre a las 20 horas comenzará la segunda temporada del Gran Teatro con la obra de teatro ‘Yo sólo quiero irme a Francia’, escrita y dirigida por Elisabeth Larena y con un elenco de actrices formado por María Galiana, Nieve de Medina, Alicia Armenteros y Anna Mayo. Un montaje dramático centrado en la memoria histórica, las herencias emocionales y las huellas íntimas del franquismo en varias generaciones de mujeres. Una obra que permite reflexionar, emocionarse y reírse a partes iguales.

La sinopsis nos muestra a Inés que asiste al velatorio de Pilar, quien decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado que no conocían, abriendo viejas heridas familiares que se remontan hasta la niñez de la propia Pilar durante los últimos meses de la Guerra Civil y su juventud en la Sección Femenina.

Las entradas para asistir a la representación tienen un coste de 25, 21, 18 y 12 euros, en función de la ubicación elegida dentro del teatro. Además, el Gran Teatro Falla mantiene precios especiales para determinados colectivos: quienes dispongan del carné joven podrán acceder a la zona de Paraíso (un 15% del aforo) por 6 euros, si bien esta modalidad está reservada a mayores de 16 años y las entradas solo pueden adquirirse directamente en taquilla, previa presentación del carné correspondiente. También se aplica un 15% de descuento para mayores de 65 años, personas desempleadas y colectivos de un mínimo de 25 personas, previa solicitud.

La venta de localidades puede realizarse tanto en la taquilla del teatro como a través de la plataforma online Bacantix. En el caso de la taquilla, el horario habitual es de martes a viernes de 10:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:00 horas. Los días de función —sábados, domingos, festivos y lunes— la taquilla abrirá una hora antes del comienzo del espectáculo, momento a partir del cual solo se podrán adquirir entradas para esa función concreta.

Para quienes prefieran la compra online, el servicio de Bacantix permite el pago con tarjeta de crédito las 24 horas del día, a través de la web bacantix.com/aytocadiz, con la posibilidad de imprimir las entradas en casa o recogerlas directamente en taquilla. Cabe tener en cuenta que las localidades adquiridas por esta vía generan una comisión adicional sobre el precio de venta.