Aurora Salvador, sobre la limpieza en Puerto Real: "Los vecinos empezarán a notar poco a poco el cambio en la limpieza"

Los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Puerto Real ya han comenzado a desplegar sus primeros efectos. Tras su entrada en vigor hace apenas unas semanas, el Gobierno municipal trabaja en la puesta en marcha de las medidas previstas para reforzar los servicios públicos, con la limpieza como una de las principales prioridades.

En una entrevista concedida a Onda Cero, la alcaldesa, Aurora Salvador, ha explicado que las nuevas cuentas incorporan cerca de nueve millones de euros que permitirán mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y atender necesidades que, según ha señalado, llevaban años sin respuesta. La regidora confía en que los vecinos comiencen a percibir los cambios de forma progresiva en las próximas semanas.

Un refuerzo para mejorar la limpieza

Uno de los principales objetivos del presupuesto será la mejora del servicio de limpieza viaria. Para ello, el Ayuntamiento incrementará la dotación económica destinada a la empresa municipal GEN, responsable del servicio, con el objetivo de adaptarlo al crecimiento experimentado por la localidad desde finales de los años noventa.

Según ha detallado la alcaldesa, esta ampliación permitirá incorporar alrededor de 40 nuevos trabajadores destinados a la limpieza de calles, jardines y otros servicios municipales, reforzando un dispositivo que se había quedado desactualizado con el paso de los años.

"La ciudadanía empezará a ver dónde van sus impuestos", ha afirmado Aurora Salvador, quien reconoce que la tramitación administrativa requiere tiempo, aunque asegura que los procedimientos ya están en marcha.

Tres años del incendio de Las Canteras

Durante la entrevista, la alcaldesa también recordó que este viernes se cumplen tres años del incendio que arrasó el pinar de Las Canteras. Salvador destacó los trabajos de reforestación desarrollados desde entonces y las medidas adoptadas para reforzar la seguridad del municipio, entre ellas la actualización de los planes locales de emergencia, la revisión de hidrantes y la puesta al día de los sistemas de protección contra incendios en los centros educativos.

Sin novedades sobre los terrenos de Delphi

Preguntada por el futuro de los antiguos terrenos de Delphi y el proyecto anunciado en su día para esa zona, la alcaldesa reconoció que el Ayuntamiento sigue sin disponer de información sobre los planes previstos para esos suelos. Salvador recordó que cualquier desarrollo deberá ajustarse a la legalidad y obtener las autorizaciones correspondientes antes de poder ejecutarse.

La regidora insistió en que la prioridad del Gobierno municipal pasa ahora por consolidar la recuperación económica del Ayuntamiento y mejorar los servicios básicos para que los ciudadanos comiencen a percibir los efectos de los nuevos presupuestos en su vida cotidiana.