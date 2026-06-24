Vejer endurece el control de "las actividades incívicas" en sus playas en pro de la convivencia

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera tramita el cierre de varios establecimientos del frente litoral de El Palmar por incumplimientos reiterados de las normas de convivencia, molestias por ruido, falta de licencias y problemas de orden público. Así lo ha anunciado el alcalde, Antonio González, en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, donde ha defendido una actuación contundente para preservar el modelo turístico y residencial de una de las playas más emblemáticas de la provincia.

González ha insistido en que El Palmar es “una playa idílica” y un referente turístico para Cádiz y Andalucía, pero ha advertido de que su atractivo debe ir unido “al orden, la tranquilidad, la convivencia, la seguridad y el respeto”. En este sentido, ha sido tajante: “El Palmar no son números, El Palmar es un sentimiento”, ha señalado, antes de advertir de que el Ayuntamiento actuará “administrativamente, jurídicamente y con la ley en la mano” contra quienes entiendan que la playa “les pertenece”.

El alcalde ha explicado que en la zona litoral de El Palmar no existe ninguna discoteca autorizada por el Ayuntamiento de Vejer. Según ha detallado, los establecimientos autorizados son negocios de hostelería sin música, aunque se permite la música en directo. “Música en directo, sí; discoteca, no”, ha resumido González, que ha señalado que el problema se produce cuando algunos locales transforman su actividad en algo que “nada tiene que ver” con lo permitido en el frente litoral.

El regidor ha confirmado que en los últimos días se han levantado numerosas denuncias por parte de la Policía Local y la Guardia Civil y que el Ayuntamiento ya trabaja en los expedientes de cierre de algunos establecimientos. Aunque no ha precisado el número de negocios afectados, sí ha indicado que la intención municipal es actuar antes de los meses de julio y agosto, cuando se concentra la mayor afluencia de visitantes en la zona.

González ha asegurado que estas medidas responden también a las quejas de vecinos y de otros establecimientos que sí cumplen la normativa. El alcalde ha apuntado a situaciones de música no autorizada, molestias a altas horas de la madrugada, problemas de convivencia, peleas y personas con consumo excesivo de alcohol en el entorno de determinados locales. “Eso hay que pararlo, porque El Palmar no se lo merece y los vecinos tampoco”, ha afirmado.

Durante la entrevista, el alcalde también se ha referido al debate sobre las despedidas de solteros y solteras en la zona. González ha defendido que una despedida “no puede ser sinónimo de liarla” y ha advertido de que el Ayuntamiento perseguirá las conductas indecorosas, el consumo de alcohol en la vía pública, los gritos, las mofas y las actitudes que alteren la convivencia. “Podemos pasarlo bien y disfrutar de nuestra zona litoral, pero dentro de unas normas lógicas y de sentido común”, ha concluido.