Germán Beardo asegura que la actuación de los técnicos de la Diputación en los contratos vinculados con Pascual Llopis fue “impecable”

LEER MÁS La Guardia Civil investiga un presunto caso de blanqueo de capitales con epicentro en El Puerto

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha defendido la actuación de los técnicos de la Diputación de Cádiz en relación con los contratos de patrocinio vinculados a empresas relacionadas con el empresario Pascual Llopis, investigado en una operación de la Guardia Civil por un presunto delito de blanqueo de capitales. En una entrevista en Onda Cero Cádiz, Beardo ha explicado que la Diputación ha puesto a disposición de los agentes toda la documentación solicitada y ha recalcado que los expedientes requeridos corresponden a contratos de patrocinio como los del Festival Palsur y la Preferia de El Puerto.

Beardo ha insistido en que estos contratos “no están en cuestión” y que todos los expedientes cuentan con informe técnico, jurídico, económico y fiscalización por parte de la Intervención. El alcalde ha señalado además que él no firmó personalmente esos contratos, sino que su área actuó como tramitadora, y ha defendido que se trata de procedimientos “absolutamente arreglados y legales”. También ha explicado que las cuantías de los patrocinios se fijan mediante valoraciones externas de auditoría y consultoría, atendiendo al valor de mercado, los costes y el interés general de cada evento.

El alcalde de El Puerto ha iniciado acciones legales contra diversos medios de comunicación y partidos políticos que le acusan en esta trama

El alcalde portuense ha confirmado que, hasta el momento, la Guardia Civil no ha solicitado documentación al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y ha pedido prudencia ante una investigación que, según ha señalado, se centra en el flujo de dinero de las personas investigadas y no en la actuación de las administraciones. Beardo ha asegurado sentirse respaldado por el Gobierno provincial y ha afirmado estar “tranquilo”, aunque dolido por el tratamiento informativo recibido por algunos medios y por el uso político que, a su juicio, se está haciendo del caso.

Hay cuatro detenidos y la operación no está cerrada

El regidor también ha defendido la relación institucional y personal que mantiene con distintos agentes socioeconómicos de la ciudad, entre ellos empresarios locales, y ha recordado que Pascual Llopis mantiene la presunción de inocencia mientras no haya una resolución judicial. Beardo ha subrayado que las administraciones actúan como “depositarias de procedimientos legales” y que cualquier contratación pública debe superar los correspondientes controles técnicos antes de ser aprobada.