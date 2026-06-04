Artistas de primer nivel homenajearán a Camarón de la Isla el 1 de diciembre en Madrid

San Fernando volverá a situarse en el centro de la actualidad cultural nacional con la presentación oficial del Año Camarón en el UMUSIC Hotel de Madrid, un acto que servirá para mostrar a medios de comunicación, instituciones y representantes del sector cultural los principales hitos de una programación que convertirá 2026 en un año histórico para la difusión del legado del artista isleño más universal. La presentación llega apenas unos días después del éxito del Congreso Camarón celebrado en San Fernando, una cita que reunió a expertos, investigadores y profesionales vinculados al flamenco y al legado del cantaor, consolidando el creciente interés que despierta la figura de Camarón de la Isla dentro y fuera de nuestras fronteras.

El acto contará con la participación de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, acompañadas por Maricruz Laguna, directora de GTS Live; Francisco Moreno, CEO de Westin Mayer; familiares de Camarón; y la directora de Marketing de la Fundación Cajasol, Gloria Ruiz, entidades implicadas en el desarrollo de una iniciativa que destaca por su dimensión y por el modelo de colaboración público-privada que la hace posible. Durante la presentación se ofrecerá un adelanto de algunos de los contenidos más destacados del programa del Año Camarón, que tendrá como grandes ejes el concierto previsto en el Movistar Arena y la celebración de los Premios Camarón de la Isla. Además, se darán a conocer detalles de otras iniciativas vinculadas a la promoción cultural, turística y económica del proyecto, entre ellas una marca de ropa inspirada en el artista y diversas acciones de proyección internacional.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El acto contará además con dos de los artistas ya confirmados para el concierto, Israel Fernández y Pablo López, dos nombres de referencia del panorama musical actual que contribuirán a poner de relieve la vigencia e influencia de la figura de Camarón en varias generaciones de creadores. La expectación mediática es máxima. De hecho, la rueda de prensa previa ha registrado la acreditación de alrededor de 40 periodistas nacionales e internacionales, una muestra del interés que está despertando una programación concebida para trascender el ámbito local y convertirse en un acontecimiento cultural de alcance global.