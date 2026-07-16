Aurora Salvador invita a José Antonio Barroso y a Adelante Andalucía a "integrarse" en la Confluencia de Izquierdas de Puerto Real

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La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha invitado a José Antonio Barroso a sumarse a la confluencia de izquierdas que gobierna actualmente el municipio, después de que el exalcalde asegurara en Onda Cero que está “muy cerca” de confirmar su regreso a la política municipal. Salvador ha dado la bienvenida a la posible vuelta de Barroso y ha señalado que cuenta con él para reforzar el espacio progresista de Puerto Real. “Como confluencia de izquierdas, le diría que se uniera. Cuento con él para fortalecer a las fuerzas de izquierdas”, ha afirmado la regidora.

La alcaldesa también ha hecho un llamamiento a Adelante Andalucía para favorecer la unidad de las formaciones progresistas de cara a las próximas elecciones municipales. A su juicio, la prioridad debe ser evitar la fragmentación electoral y presentar un proyecto común frente a la derecha y la ultraderecha. “Puerto Real es una ciudad de izquierdas de toda la vida”, ha defendido Salvador, quien considera necesario que las distintas sensibilidades políticas concurran unidas para mantener un Gobierno progresista en el Ayuntamiento.

Salvador advierte del riesgo de dividir el voto de la izquierda

Desde el Gobierno municipal han recordado que en Puerto Real ya existe una confluencia formada por Izquierda Unida, Adelante Andalucía, Equo y otras sensibilidades políticas que permitió recuperar la Alcaldía para la izquierda. Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida, ha señalado que cualquier persona que quiera aportar a las políticas progresistas será bienvenida, aunque ha subrayado que ese espacio político ya está creado y lleva varios años trabajando y gobernando el municipio.

“Aquel que venga a aportar a las políticas de izquierda, bienvenido sea”, ha manifestado. No obstante, ha advertido de que una nueva candidatura podría provocar la división del electorado progresista y facilitar un cambio de Gobierno en Puerto Real. Según ha defendido, una de las principales lecciones aprendidas por la izquierda en el municipio es la necesidad de evitar la separación del voto. Por ello, ha insistido en que las puertas de la confluencia están abiertas para Barroso y para cualquier proyecto que quiera sumar propuestas y trabajo.