El vicario Sergio Escudero gana el XIII Concurso de Cortadores de Jamón de Corteconcepción (Huelva)

Sergio Escudero, de Vícar, se clasifica para la final del Campeonato de España de Cortadores de Jamón 2027

El almeriense llegará en febrero a Badajoz para conseguir el título nacional tras triunfar en el concurso celebrado el sábado 3 de octubre en Corteconcepción.

La localidad onubense, de apenas 600 habitantes, celebra una de las competiciones más importantes y disputadas de este arte.

Escudero ya quedó en tercer lugar en 2024.

Ahora, además de en Corte ha obtenido el Premio al Plato Creativo.

Cada participante tuvo que completar el corte de una pieza de jamón de bellota 100% ibérico de la DOP Jabugo, con una curación de 2024 y un peso aproximado de entre siete y siete kilos y medio.

El sello de singularidad y diferenciador de este certamen es que los participantes disponen de un máximo de 1 hora y 45 minutos para completar el jamón, frente a las dos horas habituales en otros.

El jurado estuvo formado por ocho profesionales, seis de ellos campeones de España, y la competición está certificada por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ), que en 2022 reconoció al concurso de Corteconcepción como el mejor evento nacional de su categoría.