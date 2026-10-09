Vera conmemora un siglo de la primera imagen mariana coronada en la provincia de Almería

Vera impone la nueva corona a la Virgen de las Angustias realizada por el orfebre granadino Alberto Quirós cuando se cumple el primer centenario de su Coronación Canónica de 1926

El diseño del 'halo' de la Patrona de Vera está inspirado en el original de Juan Cuadrado Ruiz y, a su vez, en la corona de 1973, conservando en la aureola las nueve potencias culminadas en nueve estrellas y alternadas por ocho ráfagas.

En la parte frontal ocupa un lugar destacado el escudo de la ciudad de Vera, custodiado por dos ángeles y recuperando así un elemento presente ya en el diseño primitivo. Su incorporación remite además a la concesión realizada por el Ayuntamiento veratense el 12

de marzo de 1929, mediante la que se otorgó a la Hermandad el título de Patronal y el privilegio de utilizar el escudo de la ciudad entre sus insignias y atributos.

La realización de la corona ha sido posible gracias también a las aportaciones y donaciones de numerosos devotos,

Los actos programados para el sábado 10 de octubre son prácticamente la culminación de un programa de eventos llevados a cabo durante los últimos meses con el propósito de recuperar y poner en valor la historia, el patrimonio y el apego de veratenses y foráneos a la Imagen.

Exposiciones, cultos y una obra social de evangelización para niños con capacidades diferentes están siendo los pilares fundamentales.

Diputación provincial también impondrá el Escudo de la Provincia de Almería a la talla sacra antes de que recorra las calles del pueblo en una procesion extraordinaria desde las 6 de la tarde .

La nueva corona se incorpora así al patrimonio artístico y devocional de la Virgen de las Angustias como una reliquia concebida para unir pasado y presente, preservar la memoria de la Coronación de 1926 y dejar a las futuras generaciones ese vínculo espiritual.