La operación contra el cultivo de marihuana en interiores desarrollada este miércoles en el barrio almeriense de Los Almendros permitió detectar y neutralizar 60 enganches ilegales a la red eléctrica. Los técnicos de Endesa, que participaron en el dispositivo, localizaron las conexiones fraudulentas en las calles Alegría y Albahaca y retiraron unos 60 metros de cable.

El operativo se saldó con nueve detenidos en seis registros, además de la intervención de unas 3.400 plantas de marihuana, cuyo peso aproximado asciende a 200 kilos. También se incautaron un arma de fuego corta, munición, 4.000 euros en efectivo y diverso material para el cultivo.

La actuación forma parte del plan de respuesta para barrios tensionados de la Comisaría Provincial de Almería y contó con la participación de la Policía Local, que colaboró en la elaboración de expedientes de derribo de construcciones ilegales detectadas durante la intervención.

Los arrestados permanecen detenidos a la espera de que concluyan las diligencias policiales y pasen a disposición judicial.