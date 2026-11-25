El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto de ejecución para iniciar la recuperación del Palacio Góngora, situado en el número 20 de la calle Hernán Cortés. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 338.308 euros y permitirá consolidar la estructura del edificio y proteger sus principales elementos patrimoniales.

El proyecto ha recibido el visto bueno de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El siguiente paso será sacar las obras a licitación, que tendrán un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

El inmueble, adquirido por el Ayuntamiento en octubre de 2025 por 346.726 euros mediante un procedimiento de compra forzosa, presenta importantes problemas estructurales, con riesgo de desprendimientos y de colapso parcial de los forjados y la cubierta.

La intervención contempla una actuación selectiva para mantener los elementos de mayor valor arquitectónico y retirar aquellas estructuras interiores cuyo estado de deterioro impide garantizar unas condiciones mínimas de seguridad.

Qué elementos se conservarán del Palacio Góngora

En concreto, se mantendrán la fachada principal de la calle Hernán Cortés, la primera crujía vinculada a ella, el primer patio interior, el claustro o galería perimetral y la escalera principal que comunica las plantas baja y primera.

El proyecto también incluye medidas de protección y seguridad, estabilización estructural, demolición parcial de las zonas deterioradas y acondicionamiento de los espacios resultantes, así como el tratamiento de las medianeras que queden al descubierto.

En cuanto al escudo heráldico de la fachada, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), no se contempla ninguna intervención sobre este elemento protegido, de acuerdo con el informe favorable de la administración autonómica competente en patrimonio histórico.

Un futuro uso todavía por definir

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha señalado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para recuperar el Casco Histórico y conservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Cabrera ha explicado que el objetivo de esta primera intervención es garantizar la recuperación patrimonial del inmueble, mientras que su uso definitivo se decidirá en una fase posterior. Entre las posibilidades planteadas por el Ayuntamiento figura su transformación en un centro cultural.

El Palacio Góngora fue construido en 1920 sobre una parcela de aproximadamente 454 metros cuadrados y constituye un ejemplo de la arquitectura residencial burguesa almeriense de finales del siglo XIX y principios del XX.

La actuación ahora aprobada constituye una primera fase previa a la rehabilitación integral y futura puesta en uso del edificio, cuya recuperación busca contribuir también a la revitalización del centro histórico de Almería.