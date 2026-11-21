El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la intervención directa en el mercado de la vivienda para contener los precios, prorrogar los contratos y frenar la especulación inmobiliaria.

Es "evidente" que hay que regular el mercado

Durante su entrevista en Julia en la onda, ha afirmado que es "evidente" que tienen que regular el mercado porque se ha aprobado una Ley Estatal de Vivienda que, allí donde se está aplicando, se comienza a tener "evidencia empírica de que empieza a dar sus frutos", como por ejemplo, Barcelona, donde "se ha logrado bajar el 4,4% el precio del alquiler". Sin embargo, hay otras comunidades autónomas que no la están aplicando, como es el caso de Madrid o Valencia, en las que, si se aplicase, "los inquilinos estarían pagando 500 euros menos al mes".

Pero, según apunta Julia Otero, en el caso de que el PSOE ganase las elecciones, la problemática de la aplicación o no de la Ley de Vivienda seguiría estando porque son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de vivienda: "Tendríamos una mayoría amplia de progreso que nos permitiría, a diferencia de lo que ocurre ahora, tener la capacidad de regular estatalmente y, por tanto, obligar a esas comunidades autónomas a hacer cosas que hoy, por desgracia, no hacen".

Obligar a las comunidades autónomas a aplicarla

El presidente del Gobierno explica que hasta ahora no se ha podido obligar a las comunidades a aplicarla porque no han tenido una mayoría de progreso suficiente: "Hemos tenido que contar con Junts, que se ha negado a ello. Y lo que no entendemos es por qué la derecha, la ultraderecha y también Junts se han opuesto a bonificaciones fiscales que benefician a los propietarios, a los inquilinos, a las comunidades de vecinos y también a personas y colectivos que necesitan de esos beneficios fiscales. ¿Por qué se han opuesto a que las comunidades de vecinos tengan poder y capacidad de decidir si quieren tener pisos turísticos en su comunidad? ¿Por qué se han negado a que paguen el IVA turístico? Estas son cosas que hemos aprobado con el Real Decreto Ley de Maricarmen".

Sánchez defiende así una intervención directa del mercado de la vivienda que no defendía en 2019, tal y como le ha recordado Julia Otero, cuando en ese año le entrevistó: "Me tendrá que reconocer que usted ha sufrido un giro bastante importante porque recuerdo que en una entrevista que le hice en 2019, cuando los precios empezaban a dispararse, le pregunté por qué estaba en contra de intervenir ese mercado y me dijo que no era realizable. ¿Ha cambiado usted, el mercado o le aprietan desde la izquierda o la calle?"

"La solución ibérica fue una intervención en toda regla en el mercado energético"

El presidente ha respondido que hay ejemplos "muy claros y muy palmarios" en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando sucedió la guerra en Ucrania, explica que fue a Bruselas para pedir la intervención desde lo público en un mercado que hacía que se disparara el precio de la electricidad: "Logramos lo que se llama la solución ibérica, que fue una intervención en toda regla en la península ibérica en el mercado energético".

Sánchez ha afirmado que la experiencia ha demostrado que las intervenciones desde lo público en mercados "disfuncionales" que "no obedecen a la lógica de la ley de la oferta y la demanda" funcionan: "Nosotros hemos retirado de las plataformas digitales, gracias a la intervención pública, 110.000 pisos turísticos. Las administraciones del PP con Vox en ayuntamientos y comunidades se negaron a hacer nada. Lo hicimos desde la Administración General del Estado. Y ahora mismo, esos 110.000 pisos turísticos ilegales que se han retirado de las plataformas pueden ponerse como oferta de vivienda en alquiler en nuestro país".