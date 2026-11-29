Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Valdemoro para estas generales es de 64.019 electores, 1.144 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Valdemoro:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Valdemoro vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Valdemoro?

El PP quedó primero en Valdemoro en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 39,0 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 25,0 % y 10.234 votos, 13,9 puntos menos. Le siguieron Vox (20,2 %) y Sumar (13,5 %).

Votó el 73,1 % del censo, un punto menos que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Valdemoro

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Valdemoro desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue Vox.

Las municipales de 2023 en Valdemoro

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 11 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa David Conde Rodríguez, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: