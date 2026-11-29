Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En la Comunidad de Madrid estaban llamados a votar 5.537.307 electores, 500.749 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la Comunidad de Madrid a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La Comunidad de Madrid elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la Comunidad de Madrid?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la Comunidad de Madrid, con el 40,5 % de los votos válidos y 16 de los 37 diputados.

Por detrás, a 12,7 puntos, quedó el PSOE, con el 27,8 % y 1.004.599 votos. Le siguieron Sumar (15,5 %) y Vox (14,0 %). Los 37 escaños se repartieron así: el PP, 16; el PSOE, 10; Sumar, 6, y Vox, 5. Al PSOE le faltaron 1.340 votos para quitarle el último escaño al PP.

Votó el 69,7 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 158 de los 179 municipios, y el PSOE, en 19.

El Senado en la Comunidad de Madrid

Al Senado, la comunidad mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Pedro Rollán Ojeda (PP), con 1.505.318 votos.

Las generales anteriores en la Comunidad de Madrid

En 2023, la comunidad eligió 37 diputados; en 1977 eran 32. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la Comunidad de Madrid desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna la Comunidad de Madrid?

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó el PP, con 70 de los 135 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico Isabel Díaz Ayuso (PP), que gobierna en solitario y con mayoría absoluta.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: