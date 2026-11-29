España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Tres Cantos estaban llamados a votar 42.708 electores, 1.277 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Tres Cantos, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Tres Cantos vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Tres Cantos

El PP quedó primero en Tres Cantos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 43,8 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 25,0 % (7.642 votos), 18,8 puntos por debajo. Le siguieron Sumar (15,8 %) y Vox (13,0 %).

Votó el 80,9 % del censo, 6,8 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Tres Cantos

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Tres Cantos: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Tres Cantos

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 16 de los 25 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Jesús Moreno García, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: