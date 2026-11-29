Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Torrejón de Ardoz estaban llamados a votar 102.532 electores, 2.983 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Torrejón de Ardoz, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Torrejón de Ardoz vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Torrejón de Ardoz?

En Torrejón de Ardoz, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,9 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 29,9 % y 19.878 votos, 8,9 puntos menos. Le siguieron Sumar (14,6 %) y Vox (14,1 %).

La participación llegó al 72,4 %, 1,8 puntos menos que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Torrejón de Ardoz

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Torrejón de Ardoz desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 21 de los 27 concejales: mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Alejandro Navarro Prieto, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: