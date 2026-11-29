Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En San Sebastián de los Reyes estaban llamados a votar 72.046 electores, 1.901 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en San Sebastián de los Reyes a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

San Sebastián de los Reyes vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en San Sebastián de los Reyes?

El PP quedó primero en San Sebastián de los Reyes en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 41,3 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 27,8 % y 13.622 votos, 13,5 puntos menos. Después vinieron Sumar (14,7 %) y Vox (14,1 %).

Votó el 75,5 % del censo, 1,4 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de San Sebastián de los Reyes

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en San Sebastián de los Reyes desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en San Sebastián de los Reyes

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 11 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Lucía Soledad Fernández Alonso, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: