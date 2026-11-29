Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En San Fernando de Henares estaban llamados a votar 29.079 electores, 422 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en San Fernando de Henares, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

San Fernando de Henares vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en San Fernando de Henares?

El PSOE quedó primero en San Fernando de Henares en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 35,4 % de los votos válidos.

Por detrás, a 4,7 puntos, quedó el PP, con el 30,7 % y 6.548 votos. Le siguieron Sumar (18,6 %) y Vox (12,8 %).

Votó el 75,7 % del censo, 1,5 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de San Fernando de Henares

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en San Fernando de Henares cambió de manos 8 veces en las 16 generales celebradas. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en San Fernando de Henares: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, que logró 12 de los 21 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Francisco Javier Corpa Rubio, de esa misma lista. En la Comunidad de Madrid, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: