España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Las Rozas de Madrid estaban llamados a votar 76.806 electores, 2.992 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Las Rozas de Madrid, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Las Rozas de Madrid vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Las Rozas de Madrid en las generales de 2023

En Las Rozas de Madrid, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 54,9 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 17,4 % (9.771 votos), a 37,5 puntos. Le siguieron Vox (17,0 %) y Sumar (8,9 %).

Votó el 80,3 % del censo, 6,2 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Las Rozas de Madrid

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Las Rozas de Madrid: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Las Rozas de Madrid

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 18 de los 25 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa José de la Uz, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: