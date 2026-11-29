Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Rivas-Vaciamadrid estaban llamados a votar 76.168 electores, 1.064 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Rivas-Vaciamadrid, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Rivas-Vaciamadrid vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Rivas-Vaciamadrid

El PP quedó primero en Rivas-Vaciamadrid en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 32,2 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 29,3 % y 16.120 votos, 2,9 puntos menos. Después vinieron Sumar (24,6 %) y Vox (11,7 %).

Votó el 79,0 % del censo, 4,9 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Rivas-Vaciamadrid

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Rivas-Vaciamadrid desde las de 2011: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 9 de los 25 concejales, los mismos que IU-Más Madrid-Verdes Equo. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Aída Castillejo Parrilla, de IU-Más Madrid-Verdes Equo. La presidencia de la Comunidad de Madrid es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: