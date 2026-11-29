España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Pozuelo de Alarcón estaban llamados a votar 69.793 electores, 3.704 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Pozuelo de Alarcón:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Pozuelo de Alarcón vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Pozuelo de Alarcón?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Pozuelo de Alarcón, con el 58,9 % de los votos válidos.

Por detrás, a 41,5 puntos, quedó Vox, con el 17,4 % y 9.196 votos. Le siguieron el PSOE (15,3 %) y Sumar (6,7 %).

Votó el 81,9 % del censo, 7,7 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 53 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PP sacó su porcentaje más alto.

Quién había ganado antes en Pozuelo de Alarcón

Con las de 2023, el PP había ganado en Pozuelo de Alarcón al menos las 13 últimas elecciones generales (en 1986 se presentó como Coalición Popular).

Las municipales de 2023 en Pozuelo de Alarcón

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 17 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Paloma Tejero Toledo, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: