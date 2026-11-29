Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Pinto para estas generales es de 41.568 electores, 785 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Pinto a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Pinto vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Pinto?

En Pinto, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 34,2 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 31,4 % (8.955 votos), 2,8 puntos por debajo. Le siguieron Sumar (17,5 %) y Vox (14,8 %).

La participación, del 74,2 %, estuvo en línea con la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Pinto

Entre 2000 y 2023, el partido más votado en Pinto coincidió siempre con el ganador en el conjunto de España: así fue en las 9 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Pinto desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Pinto

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 9 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Salomón Aguado Manzanares, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: