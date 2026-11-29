Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Parla estaban llamados a votar 86.870 electores, 2.817 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Parla:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Parla vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Parla

En Parla, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 36,4 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 28,3 % y 15.010 votos, 8,1 puntos menos. Después vinieron Vox (16,8 %) y Sumar (15,8 %).

Votó el 67,2 % del censo, 7 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 53 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PP sacó su porcentaje más bajo.

Las generales anteriores en Parla

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Parla: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Parla?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 11 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa Ramón Jurado Rodríguez, de esa misma candidatura. La presidencia de la Comunidad de Madrid es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: