Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Palma estaban llamados a votar 316.136 electores, 18.699 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Palma a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Palma vota en la circunscripción de las Illes Balears, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Palma

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Palma, con el 34,5 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 30,2 % (54.324 votos), a 4,3 puntos. Le siguieron Vox (17,3 %) y Sumar (15,6 %).

Votó el 62,4 % del censo, 1,2 puntos menos que en el conjunto de la provincia (63,6 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Palma

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Palma desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Palma?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 11 de los 29 concejales. La alcaldía la ocupa Jaime Martínez Llabrés, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: