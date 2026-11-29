Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En las Illes Balears estaban llamados a votar 870.769 electores, 42.246 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en las Illes Balears, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Las Illes Balears eligen 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 6 senadores (uno más que en 2023: Formentera estrena senador propio).

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en las Illes Balears?

En las Illes Balears, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 35,6 % de los votos válidos y 3 de los 8 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 30,2 % y 151.786 votos, 5,5 puntos menos. Le siguieron Sumar (16,6 %) y Vox (15,2 %). Los 8 escaños se repartieron así: el PP, 3; el PSOE, 3; Sumar, 1, y Vox, 1. A Sumar le faltaron 17.704 votos para quitarle el último escaño al PSOE.

Votó el 61,3 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 54 de los 67 municipios, y el PSOE, en 10.

El Senado en las Illes Balears

Para el Senado vota cada isla por separado: Mallorca, 2 del PP y 1 del PSOE; Menorca, 1 del PP; Eivissa-Formentera, 1 de Ara Eivissa (PSOE, Sumar y EUIB).

Las generales anteriores en las Illes Balears

En 2023, la comunidad eligió 8 diputados; en 1977 eran 6. Entre 1977 y 2023, el primer puesto en las Illes Balears cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en las Illes Balears desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna las Illes Balears?

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó el PP, con 25 de los 59 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico Marga Prohens (PP), que gobierna en solitario y en minoría.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: