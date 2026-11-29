Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Móstoles para estas generales es de 161.113 electores, 4.027 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Móstoles a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Móstoles vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Móstoles?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Móstoles, con el 35,9 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 32,9 % (36.268 votos), a 3 puntos. Le siguieron Sumar (15,4 %) y Vox (13,7 %).

La participación llegó al 72,4 %, 1,7 puntos menos que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Móstoles

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Móstoles desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Móstoles

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 12 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa Manuel Bautista Monjón, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: