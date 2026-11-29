España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Melilla estaban llamados a votar 63.969 electores, 6.882 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Melilla:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Melilla elige uno de esos 350 diputados, igual que en 2023, y 2 senadores.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Melilla

El PP quedó primero en Melilla en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 49,2 % de los votos válidos y el único diputado que elige la ciudad.

El segundo puesto fue para el PSOE: 25,4 % y 6.943 votos, 23,8 puntos menos. Le siguieron Vox (15,9 %), Coalición por Melilla (4,7 %) y Sumar (3,0 %).

Votó el 45,2 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España.

El Senado en Melilla

Los 2 senadores que elige la ciudad fueron del PP. Quien más votos recibió fue Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (PP), con 13.501 votos.

El gobierno de Melilla

En las elecciones a la Asamblea de Melilla, el 28 de mayo de 2023, ganó el PP, con 14 de los 25 escaños. A día de hoy, preside la ciudad Juan José Imbroda (PP), que gobierna en solitario y con mayoría absoluta.