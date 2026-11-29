Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Meco estaban llamados a votar 11.513 electores, 183 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Meco:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Meco vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Meco en las generales de 2023

El PP quedó primero en Meco en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 37,6 % de los votos válidos.

Por detrás, a 12,4 puntos, quedó el PSOE, con el 25,1 % y 1.971 votos. Le siguieron Vox (20,3 %) y Sumar (14,5 %).

Votó el 74,5 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Meco

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Meco cambió de manos 8 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Meco desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue Vox.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Meco?

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 9 de los 17 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Pedro Luis Sanz Carlavilla, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: