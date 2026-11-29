Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Majadahonda para estas generales es de 56.106 electores, 2.715 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Majadahonda a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Majadahonda vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Majadahonda?

El PP quedó primero en Majadahonda en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 56,5 % de los votos válidos.

Por detrás, a 39,2 puntos, quedó el PSOE, con el 17,3 % y 7.099 votos. Después vinieron Vox (16,1 %) y Sumar (8,2 %).

Votó el 80,1 % del censo, 5,9 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Majadahonda

Con las de 2023, el PP había ganado en Majadahonda al menos las 13 últimas elecciones generales (en 1986 se presentó como Coalición Popular).

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Majadahonda?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 15 de los 25 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Lola Moreno, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: