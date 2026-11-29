España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Madrid para estas generales es de 2.853.780 electores, 429.670 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Madrid a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Madrid vota en la circunscripción de su provincia, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Madrid

El PP quedó primero en Madrid en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 41,8 % de los votos válidos.

Por detrás, a 14,4 puntos, quedó el PSOE, con el 27,3 % y 471.432 votos. Le siguieron Sumar (16,5 %) y Vox (12,4 %).

La participación llegó al 73,4 %, 0,8 puntos menos que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. De los 21 distritos, el PP ganó en 17 y el PSOE, en 4. Donde más se votó fue en Chamartín, y donde menos, en Usera.

Quién había ganado antes en Madrid

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Madrid: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Madrid

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 29 de los 57 concejales: mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa José Luis Martínez-Almeida, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: