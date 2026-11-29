España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Leganés estaban llamados a votar 146.491 electores, 3.200 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Leganés, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Leganés vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Leganés

El PSOE quedó primero en Leganés en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 36,6 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 32,4 % y 33.013 votos, 4,1 puntos menos. Le siguieron Sumar (17,1 %) y Vox (11,5 %).

La participación llegó al 73,4 %, 0,8 puntos menos que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Leganés

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Leganés: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Leganés

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 9 de los 27 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Miguel Ángel Recuenco, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: