Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Eivissa para estas generales es de 35.815 electores, 2.326 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Eivissa a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Eivissa vota en la circunscripción de las Illes Balears, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Eivissa en las generales de 2023

En Eivissa, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,3 % de los votos válidos.

Por detrás, a 4,2 puntos, quedó el PSOE, con el 34,0 % y 6.359 votos. Después vinieron Sumar (12,8 %) y Vox (12,1 %).

La participación llegó al 59,7 %, 3,9 puntos menos que la provincial (63,6 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Para el Senado, quien más votos recibió en el municipio fue Juanjo Ferrer Martínez, de Ara Eivissa (PSOE, Sumar y EUIB), con 8.582 votos.

El historial electoral de Eivissa

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Eivissa desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Eivissa?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 15 de los 25 concejales y mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Rafa Triguero, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: