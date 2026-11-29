España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Getafe para estas generales es de 142.418 electores, 3.077 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Getafe, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Getafe vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Getafe en las generales de 2023

En Getafe, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 34,4 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 32,2 % (32.040 votos), a 2,2 puntos. Le siguieron Sumar (18,6 %) y Vox (12,4 %).

Votó el 75,4 % del censo, 1,2 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Getafe

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Getafe: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Getafe?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 10 de los 27 concejales, los mismos que el PP. La alcaldía la ocupa Sara Hernández Barroso, de esa misma candidatura. La presidencia de la Comunidad de Madrid es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: