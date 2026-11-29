España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Galapagar para estas generales es de 27.067 electores, 999 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Galapagar a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Galapagar vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Galapagar en las generales de 2023

En Galapagar, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 40,8 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 24,8 % (4.481 votos), a 16 puntos. Después vinieron Vox (17,3 %) y Sumar (15,1 %).

Votó el 75,8 % del censo, 1,6 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Galapagar

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Galapagar: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Galapagar

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 10 de los 21 concejales. La alcaldía la ocupa Carla Isabel Greciano Barrado, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: