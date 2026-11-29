Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Fuenlabrada para estas generales es de 146.339 electores, 3.054 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Fuenlabrada a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Fuenlabrada vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Fuenlabrada?

En Fuenlabrada, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 37,5 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 30,4 % (31.033 votos), a 7 puntos. Después vinieron Sumar (14,9 %) y Vox (14,6 %).

La participación llegó al 73,3 %, 0,9 puntos menos que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 53 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PSOE sacó su porcentaje más alto.

Quién había ganado antes en Fuenlabrada

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Fuenlabrada: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Fuenlabrada

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PSOE, con 16 de los 27 concejales: mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Francisco Javier Ayala Ortega, de esa misma candidatura. La presidencia de la Comunidad de Madrid es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: