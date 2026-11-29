España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Coslada estaban llamados a votar 57.456 electores, 990 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Coslada a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Coslada vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Coslada?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Coslada, con el 34,0 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PSOE, con el 34,0 % y 14.430 votos. Los separaron 8 votos. Después vinieron Sumar (17,9 %) y Vox (11,6 %).

Votó el 75,9 % del censo, 1,8 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Para el Senado, quien más votos recibió en el municipio fue José Manuel Franco Pardo, del PSOE, con 15.053 votos.

El historial electoral de Coslada

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Coslada desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Coslada?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 10 de los 25 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Ángel Viveros Gutiérrez, del PSOE. La presidencia de la Comunidad de Madrid es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: