España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Colmenar Viejo para estas generales es de 43.574 electores, 1.270 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Colmenar Viejo a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Colmenar Viejo vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Colmenar Viejo en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Colmenar Viejo, con el 40,7 % de los votos válidos.

Por detrás, a 15,1 puntos, quedó el PSOE, con el 25,6 % y 7.209 votos. Después vinieron Vox (16,0 %) y Sumar (15,4 %).

La participación llegó al 74,7 %, 0,5 puntos más que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Colmenar Viejo

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Colmenar Viejo desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 12 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Carlos Blázquez Rodríguez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: