Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Collado Villalba estaban llamados a votar 48.025 electores, 1.467 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Collado Villalba, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Collado Villalba vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Collado Villalba?

En Collado Villalba, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 37,7 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 29,3 % (9.419 votos), 8,4 puntos por debajo. Le siguieron Sumar (15,6 %) y Vox (15,1 %).

Votó el 72,8 % del censo, 1,4 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Collado Villalba

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Collado Villalba desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Collado Villalba?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 10 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Mariola Vargas, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: