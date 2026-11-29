Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Ceuta para estas generales es de 65.593 electores, 3.362 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Ceuta, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Ceuta elige uno de esos 350 diputados, igual que en 2023, y 2 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Ceuta en las generales de 2023

En Ceuta, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,8 % de los votos válidos y el único diputado que elige la ciudad.

El PSOE se quedó en el 34,0 % (11.332 votos), 4,8 puntos por debajo. Después vino Vox (23,3 %).

Votó el 53,2 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España.

Los senadores elegidos en Ceuta en 2023

Los 2 senadores que elige la ciudad fueron del PP. Quien más votos recibió fue Cristina Díaz Moreno (PP), con 12.219 votos.

Las generales anteriores en Ceuta

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Ceuta desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido Vox.

El gobierno de Ceuta

En las elecciones a la Asamblea de Ceuta, el 28 de mayo de 2023, ganó el PP, con 9 de los 25 escaños. Actualmente, preside la ciudad Juan Jesús Vivas (PP), que gobierna en solitario y en minoría.