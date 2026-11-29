España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Calvià para estas generales es de 31.566 electores, 917 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Calvià a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Calvià vota en la circunscripción de las Illes Balears, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Calvià?

En Calvià, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 35,7 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 32,6 % (6.134 votos), 3,1 puntos por debajo. Le siguieron Vox (18,4 %) y Sumar (11,0 %).

Votó el 63,9 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (63,6 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Calvià

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Calvià desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Calvià

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSIB-PSOE, con 12 de los 25 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Juan Antonio Amengual Guasp, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: