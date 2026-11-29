Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Boadilla del Monte estaban llamados a votar 49.522 electores, 1.448 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Boadilla del Monte:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Boadilla del Monte vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Boadilla del Monte?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Boadilla del Monte, con el 58,0 % de los votos válidos.

Vox se quedó en el 18,3 % (6.669 votos), 39,7 puntos por debajo. Le siguieron el PSOE (14,5 %) y Sumar (7,4 %).

La participación llegó al 82,5 %, 8,3 puntos más que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que más votó de los 53 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más.

El historial electoral de Boadilla del Monte

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Boadilla del Monte: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Boadilla del Monte?

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 18 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Francisco Javier Úbeda Liébana, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: