España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Arganda del Rey estaban llamados a votar 39.934 electores, 755 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Arganda del Rey a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Arganda del Rey vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Arganda del Rey?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Arganda del Rey, con el 39,0 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 28,3 % y 7.514 votos, 10,7 puntos menos. Después vinieron Vox (18,1 %) y Sumar (12,6 %).

La participación llegó al 73,5 %, 0,7 puntos menos que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Arganda del Rey

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Arganda del Rey desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 11 de los 25 concejales, los mismos que el PSOE. La alcaldía la ocupa Alberto Escribano García, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: