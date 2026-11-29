España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Aranjuez para estas generales es de 46.042 electores, 1.629 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Aranjuez, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Aranjuez vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Aranjuez

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Aranjuez, con el 36,6 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 30,1 % (8.969 votos), 6,5 puntos por debajo. Después vinieron Vox (17,5 %) y Sumar (13,8 %).

La participación llegó al 71,3 %, 2,9 puntos menos que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Aranjuez

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Aranjuez desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Aranjuez

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 9 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Miguel Gómez Herrero, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: