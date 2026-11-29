Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Alcorcón estaban llamados a votar 134.841 electores, 3.251 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Alcorcón a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Alcorcón vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Alcorcón?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Alcorcón, con el 37,8 % de los votos válidos.

Por detrás, a 5,9 puntos, quedó el PSOE, con el 31,9 % y 30.369 votos. Le siguieron Sumar (16,1 %) y Vox (12,0 %).

La participación llegó al 75,0 %, 0,9 puntos más que la provincial (74,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Alcorcón

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Alcorcón desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Alcorcón?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 11 de los 27 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Candelaria Testa, del PSOE. En la Comunidad de Madrid, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: