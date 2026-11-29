Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Alcobendas estaban llamados a votar 89.277 electores, 4.137 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Alcobendas, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Alcobendas vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Alcobendas

El PP quedó primero en Alcobendas en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 45,2 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 26,9 % y 16.243 votos, 18,2 puntos menos. Le siguieron Vox (14,3 %) y Sumar (11,7 %).

Votó el 74,6 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Alcobendas

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Alcobendas: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Alcobendas

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 13 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa Rocío García Alcántara, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: