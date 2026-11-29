Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Alcalá de Henares para estas generales es de 148.989 electores, 4.641 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Alcalá de Henares:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Alcalá de Henares vota en la circunscripción de Madrid, que elige 38 de esos 350 diputados, uno más que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Alcalá de Henares?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Alcalá de Henares, con el 37,4 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 31,5 % (31.895 votos), 5,9 puntos por debajo. Después vinieron Vox (14,6 %) y Sumar (14,2 %).

Votó el 73,7 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (74,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Alcalá de Henares

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Alcalá de Henares desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Alcalá de Henares

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 11 de los 27 concejales, los mismos que el PP. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Judith Piquet Flores, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: