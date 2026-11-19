El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este jueves 19 de noviembre tendrá dos ausencias destacadas. Ni el líder de Vox, Santiago Abascal, ni la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, participarán en el encuentro organizado por la Academia de Televisión, que comenzará a las 22:00 horas y estará moderado por la periodista María Casado.

La ausencia de ambos candidatos responde al formato acordado por el PSOE y el PP, que pactaron celebrar dos debates electorales antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: un cara a cara entre Sánchez y Feijóo y otro encuentro a cuatro, en el que también participarán los representantes de Vox y Frente Amplio.

El acuerdo entre los dos principales partidos llegó después de varios días de negociaciones sobre las cadenas encargadas de organizar los encuentros. Finalmente, ambas formaciones aceptaron que fuera la Academia de Televisión la responsable de su celebración.

Cuándo será el debate con Abascal y Ada Colau

Los candidatos de Vox y Frente Amplio tendrán su oportunidad de confrontar sus propuestas con Sánchez y Feijóo el próximo jueves 26 de noviembre, apenas tres días antes de las elecciones generales.

El debate a cuatro también estará organizado por la Academia de Televisión y mantendrá los cinco bloques temáticos establecidos para el cara a cara: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

En principio, no está prevista la participación de la candidata de Podemos, Irene Montero, pese a que su formación ha reclamado estar presente en los debates electorales.

Abascal critica su ausencia: "Falto yo para que realmente allí hubiera diferencia de pareceres"

El presidente de Vox ha cuestionado este jueves el formato elegido para el primer debate electoral. Durante una comparecencia ante los medios en Benavente (Zamora), Abascal ha asegurado que su presencia sería necesaria para que existiera una verdadera confrontación de propuestas.

"Falto yo para que realmente allí hubiera diferencia de pareceres", ha afirmado el dirigente de Vox, que considera que Sánchez y Feijóo comparten posiciones en determinadas políticas europeas.

Ada Colau denuncia la ausencia de mujeres en el cara a cara

También la candidata de Frente Amplio ha criticado que el encuentro se limite a los líderes del PSOE y del PP. Desde Benetússer (Valencia), Ada Colau ha lamentado que no haya ninguna mujer candidata y ha cuestionado que el debate refleje la pluralidad política del país.

La exalcaldesa de Barcelona ha defendido que el bipartidismo ha terminado y que las formaciones que encabezan Abascal y ella tendrán un papel relevante en la formación del próximo Gobierno.

"En ese debate faltaremos dos formaciones que vamos a ser decisivas", ha afirmado Colau, que ha añadido que "ni PSOE ni PP van a poder gobernar en soledad".