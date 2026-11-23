Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles votarán para designar a los 350 diputados y 209 senadores que forman parte del Congreso y del Senado, respectivamente. Habrá dos sobres disponibles para los electores, siendo el blanco el que va con la lista de diputados y el de tono sepia el que corresponde a los senadores.
La clave del 29N, como en otros comicios anteriores, pasa por el reparto de los últimos escaños de cada provincia. Las encuestas apuntan a una clara victoria del bloque de derecha, con el PP como fuerza más votada, seguida de un PSOE que no puede sumar con Frente Amplio y Vox con un subidón respecto a 2023.
Las provincias donde más veces se ha decidido el último escaño de manera ajustada
Navarra, cinco veces con el último escaño decidido por menos de 1.000 votos
Cada casilla es una general en la que el último escaño de la provincia se decidió por menos de 1.000 votos. Solo las provincias en las que ha pasado dos veces o más, de 1979 a 2023. En verde, las de tres o más.
Navarra5 veces
1979198919962011abr. 2019
Girona4 veces
1979200420112023
Illes Balears3 veces
1986abr. 2019nov. 2019
Zamora3 veces
19791982nov. 2019
Bizkaia2 veces
2008nov. 2019
Cantabria2 veces
19932023
Ciudad Real2 veces
19962015
Guadalajara2 veces
19822015
Huelva2 veces
abr. 2019nov. 2019
Melilla2 veces
2008nov. 2019
Palencia2 veces
1986abr. 2019
Salamanca2 veces
2016abr. 2019
Valencia2 veces
19821986
Álava2 veces
2016abr. 2019
Ver quién se llevó cada escaño
Último escaño decidido por menos de 1.000 votos. Generales de 1979 a 2023.
|Provincia
|General
|Escaño para
|Rival
|Faltaron
|Navarra
|1979
|UCD
|PSOE
|136
|Navarra
|1989
|UPN-PP
|HB
|107
|Navarra
|1996
|IU
|UPN-PP
|728
|Navarra
|2011
|Geroa Bai
|UPN-PP
|730
|Navarra
|abr. 2019
|PSOE
|EH Bildu
|511
|Girona
|1979
|UCD
|CiU
|205
|Girona
|2004
|ERC
|PP
|783
|Girona
|2011
|ERC
|PSC
|327
|Girona
|2023
|Junts
|PP
|285
|Illes Balears
|1986
|Coalición Popular
|CDS
|493
|Illes Balears
|abr. 2019
|PSOE
|Cs
|793
|Illes Balears
|nov. 2019
|Vox
|PSOE
|714
|Zamora
|1979
|UCD
|Coalición Democrática
|739
|Zamora
|1982
|PSOE
|AP-PDP
|301
|Zamora
|nov. 2019
|Vox
|PP
|578
|Bizkaia
|2008
|PSOE
|PP
|576
|Bizkaia
|nov. 2019
|PP
|PNV
|506
|Cantabria
|1993
|PSOE
|PP
|452
|Cantabria
|2023
|Vox
|PP
|404
|Ciudad Real
|1996
|PSOE
|PP
|608
|Ciudad Real
|2015
|PP
|Podemos
|939
|Guadalajara
|1982
|PSOE
|AP-PDP
|465
|Guadalajara
|2015
|Cs
|Podemos
|777
|Huelva
|abr. 2019
|Unidas Podemos
|Vox
|477
|Huelva
|nov. 2019
|PSOE
|Unidas Podemos
|164
|Melilla
|2008
|PP
|PSOE
|298
|Melilla
|nov. 2019
|PP
|Coalición por Melilla
|182
|Palencia
|1986
|PSOE
|Coalición Popular
|642
|Palencia
|abr. 2019
|Cs
|PSOE
|478
|Salamanca
|2016
|PP
|Cs
|680
|Salamanca
|abr. 2019
|PP
|PSOE
|824
|Valencia
|1982
|PSOE
|PCE
|527
|Valencia
|1986
|Unió Valenciana
|IU
|410
|Álava
|2016
|PSOE
|Unidos Podemos
|936
|Álava
|abr. 2019
|EH Bildu
|PP
|363
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO
Navarra encabeza la lista con cinco elecciones generales: 1979, 1989, 1996, 2011 y abril de 2019. Tiene 5 escaños y un mapa de partidos propio, con UPN, Geroa Bai y EH Bildu además de los nacionales, así que el último escaño se disputa a menudo. En 1989, UPN-PP se lo quedó y a HB le faltaron 107 votos; en 2019, el PSOE se lo quitó a EH Bildu por 511.
Girona lo ha vivido cuatro veces (1979, 2004, 2011 y 2023), y Zamora e Islas Baleares, tres. Otras diez provincias suman dos casos cada una.
Los finales más ajustados de la historia
El escaño más disputado fue el de Zaragoza en abril de 2019: se lo llevó el PSOE y a Ciudadanos le faltaron 54 votos. Le siguen Córdoba en 1979, Soria en 1982, Navarra en 1989 y Murcia en 1989. Huelva, en 2019, se decidió por 164 votos entre el PSOE y Podemos.
En las últimas generales, los dos escaños más ajustados fueron el último de Girona, que se llevó Junts, y el de Cantabria, que fue para Vox. Al PP le faltaron en estos dos casos 285 (Girona) y 404 (Cantabria).