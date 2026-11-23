Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles votarán para designar a los 350 diputados y 209 senadores que forman parte del Congreso y del Senado, respectivamente. Habrá dos sobres disponibles para los electores, siendo el blanco el que va con la lista de diputados y el de tono sepia el que corresponde a los senadores.

La clave del 29N, como en otros comicios anteriores, pasa por el reparto de los últimos escaños de cada provincia. Las encuestas apuntan a una clara victoria del bloque de derecha, con el PP como fuerza más votada, seguida de un PSOE que no puede sumar con Frente Amplio y Vox con un subidón respecto a 2023.

Las provincias donde más veces se ha decidido el último escaño de manera ajustada

Navarra, cinco veces con el último escaño decidido por menos de 1.000 votos Cada casilla es una general en la que el último escaño de la provincia se decidió por menos de 1.000 votos. Solo las provincias en las que ha pasado dos veces o más, de 1979 a 2023. En verde, las de tres o más. Navarra5 veces 1979198919962011abr. 2019 Girona4 veces 1979200420112023 Illes Balears3 veces 1986abr. 2019nov. 2019 Zamora3 veces 19791982nov. 2019 Bizkaia2 veces 2008nov. 2019 Cantabria2 veces 19932023 Ciudad Real2 veces 19962015 Guadalajara2 veces 19822015 Huelva2 veces abr. 2019nov. 2019 Melilla2 veces 2008nov. 2019 Palencia2 veces 1986abr. 2019 Salamanca2 veces 2016abr. 2019 Valencia2 veces 19821986 Álava2 veces 2016abr. 2019 Ver quién se llevó cada escaño Último escaño decidido por menos de 1.000 votos. Generales de 1979 a 2023. Provincia General Escaño para Rival Faltaron Navarra 1979 UCD PSOE 136 Navarra 1989 UPN-PP HB 107 Navarra 1996 IU UPN-PP 728 Navarra 2011 Geroa Bai UPN-PP 730 Navarra abr. 2019 PSOE EH Bildu 511 Girona 1979 UCD CiU 205 Girona 2004 ERC PP 783 Girona 2011 ERC PSC 327 Girona 2023 Junts PP 285 Illes Balears 1986 Coalición Popular CDS 493 Illes Balears abr. 2019 PSOE Cs 793 Illes Balears nov. 2019 Vox PSOE 714 Zamora 1979 UCD Coalición Democrática 739 Zamora 1982 PSOE AP-PDP 301 Zamora nov. 2019 Vox PP 578 Bizkaia 2008 PSOE PP 576 Bizkaia nov. 2019 PP PNV 506 Cantabria 1993 PSOE PP 452 Cantabria 2023 Vox PP 404 Ciudad Real 1996 PSOE PP 608 Ciudad Real 2015 PP Podemos 939 Guadalajara 1982 PSOE AP-PDP 465 Guadalajara 2015 Cs Podemos 777 Huelva abr. 2019 Unidas Podemos Vox 477 Huelva nov. 2019 PSOE Unidas Podemos 164 Melilla 2008 PP PSOE 298 Melilla nov. 2019 PP Coalición por Melilla 182 Palencia 1986 PSOE Coalición Popular 642 Palencia abr. 2019 Cs PSOE 478 Salamanca 2016 PP Cs 680 Salamanca abr. 2019 PP PSOE 824 Valencia 1982 PSOE PCE 527 Valencia 1986 Unió Valenciana IU 410 Álava 2016 PSOE Unidos Podemos 936 Álava abr. 2019 EH Bildu PP 363 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Navarra encabeza la lista con cinco elecciones generales: 1979, 1989, 1996, 2011 y abril de 2019. Tiene 5 escaños y un mapa de partidos propio, con UPN, Geroa Bai y EH Bildu además de los nacionales, así que el último escaño se disputa a menudo. En 1989, UPN-PP se lo quedó y a HB le faltaron 107 votos; en 2019, el PSOE se lo quitó a EH Bildu por 511.

Girona lo ha vivido cuatro veces (1979, 2004, 2011 y 2023), y Zamora e Islas Baleares, tres. Otras diez provincias suman dos casos cada una.

Los finales más ajustados de la historia

El escaño más disputado fue el de Zaragoza en abril de 2019: se lo llevó el PSOE y a Ciudadanos le faltaron 54 votos. Le siguen Córdoba en 1979, Soria en 1982, Navarra en 1989 y Murcia en 1989. Huelva, en 2019, se decidió por 164 votos entre el PSOE y Podemos.

En las últimas generales, los dos escaños más ajustados fueron el último de Girona, que se llevó Junts, y el de Cantabria, que fue para Vox. Al PP le faltaron en estos dos casos 285 (Girona) y 404 (Cantabria).