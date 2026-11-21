La política es un aspecto muy importante de la vida y ahora más en plena campaña electoral. No hay familia, grupo de amigos o pareja en la que no se hable de quién va a ser el próximo presidente del Gobierno, teniendo en cuenta que faltan solo ocho días para las elecciones. En este sentido, ¿se puede tener amigos de diferente ideología? ¿Puedes ser del PP y tu pareja del PSOE?

En la Mesa de redacción de Julia en la onda Marina Martínez Vicens ha puesto varios ejemplos de que sí es posible esta circunstancia. Por ejemplo, recientemente se ha casado el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, que es del PP, con el teniente de alcalde del pueblo de al lado, Borja Martínez, que es del PSOE.

"Lo que tiene que triunfar es el respeto, el amor y la educación que nos tenemos", dijo Jesús en el programa Vamos a ver. "Sí que creo que en España hay que darle la imagen de que se puede llegar a un entendimiento, aunque en nuestro caso ha sido más personal que político, porque no me sentaría en un gobierno de coalición con Borja, suficiente tengo con tenerlo en casa, como para también aguantarlo en el Gobierno", añadió Borja en el mismo programa.

¿Qué opinan los oyentes?

Hay otros casos, como el de Meritxell Batet, del PSOE, que estuvo casada con José María Lasalle, del PP; o el de Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos que se casó con Xavier Cima, de Convergencia. Por contra, han intervenido varios oyentes durante el programa, quienes afirman que les sería complicado tener una pareja de otra ideología política.

"No podría tener una pareja homófoba, racista... Hay una serie de conceptos que me harían muy difícil no tener una discusión amarga en algún momento", comentaba un chico durante el programa. Otra joven señala que la política va "muy ligada a los valores" y, a la hora de la educación, "puede haber muchas y grandes discrepancias".

Hay aplicaciones que solo te ponen en contacto con personas de tu misma ideología

Para no llevarte una decepción a la hora de elegir pareja, hay aplicaciones para ligar que solo te muestran personas de tu misma ideología. En 2022, 'The right stuff' te ponía en contacto con la corriente MAGA, mientras que en Francia hay una aplicación llamada 'droite au coeur' (derecha en el corazón). También hay aplicaciones para ideologías de izquierdas, como Fyra.

Para explicar cómo puede afectar esto a las relaciones, Luis Aguado, director de 'More in common' España ha explicado que anualmente analizan el grado de polarización y que, la que más afecta al día a día, es la "afectivo social", que significa que cada vez desarrollamos más sentimientos negativos hacia gente que no piensa como nosotros.

Un 15% se ha salido de grupos de WhatsApp con familias o amigos

"Hubo un 14% de españoles que nos dijeron que habían roto relaciones de amistad o personales por motivos políticos, son cinco o seis millones en un año", ha comentado Aguado. Además, otro 15% aseveró haberse salido de grupos de WhatsApp con familiares o amigos por diferencias políticas.

Si bien, no es todo negativo, también un 70% de los españoles dicen que pueden tener una conversación cordial con personas que piensan de manera "muy diferente". En el último estudio, se indica que la polarización ha subido 10 puntos y cada año hay más gente que dice que las diferencias son demasiado grandes para unirnos. Un dato que contrasta con los datos del CIS de 2024 que mostraban que al 63,9% le incomodaba poco o nada que la ideología de su pareja o hijos fuera diferente a la suya.